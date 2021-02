GF Vip: Ancora gaffe da Alda D’Eusanio: “Ecco chi ha distrutto Mia Martini”

La finale del GF Vip ha subito vari slittamenti rispetto alla data iniziale. Questo ha fatto sì che molti concorrenti si siano aggiunti all’avventura in corso d’opera. Una di questi è stata Alda D’Eusanio. La donna è stata l’ultima ad entrare e anche l’ultima ad uscire dalla casa del GF Vip. La sua permanenza nella casa è stata fulminea, ma in appena 8 giorni è riuscita a dirne di tutti i colori su vari personaggi molto in vista.

Ancora più scandaloso è il fatto che la sua eliminazione non sia arrivata a seguito del televoto, ma per una squalifica. In pochissime ore Alda ha collezionato una serie di figuracce non indifferente. Poco prima di uscire dalla casa Alda si è lasciata sfuggire un’altra frase poco carina su Mia Martini.

La permanenza della D’Eurasio è stata un susseguirsi di gaffe: prima la critica a Maria De Filippi, poi l’uso della parola razzista per non parlare delle stoccate agli show Rai e Mediaset e delle parole dette sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, che l’hanno fatta squalificare. Probabilmente, quella su Parlo Carta è stata la peggiore delle mosse, dato che Alda sarà probabilmente querelata.

GF Vip: le parole di Alda D’Eusanio

Le parole dell’ormai ex gieffina sono state così forti che la redazione è dovuta intervenire. Però non sono le uniche frasi fuori posto dette da Alda, l’ultima, per l’appunto, è stata su Adriano Aragozzini. La D’Eusanio ha parlato delle difficoltà di Mia Martini, che avrebbe sofferto proprio a causa di Aragozzini. “Ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo” ha detto Alda, aggiungendo: “Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini che era quello che organizzava i Festival di”.

Queste frasi evidentemente non sono state notate subito, infatti l’uomo non ha risposto affatto. Alda si sta facendo terra bruciata intorno. Con pochissimo tempo ha insultato moltissime persone. A quell’età, fare certi commenti in tv è davvero sconveniente. Strano che una professionista di quel calibro si sia lasciata andare ad errori di quel calibro.