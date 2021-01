GF Vip: ancora lacrime per Maria Teresa Ruta che rivela: “Sono qui per lei”

Maria Teresa Ruta sta attraversando un periodo abbastanza difficile. La permanenza nella casa dura per lei da settembre, e gli avvenimenti al di fuori della casa la preoccupano. La gieffinaa ha avuto diverse crisi durante queste ultime settimane. Siamo abituati a vedere la conduttrice come il collante della casa, piena di energie e sempre disponibile e cordiale.

Ma gli ultimi periodi sono davvero difficili, e la notizia ufficiale dello slittamento del programma non è certo d’aiuto. Infatti, agli inquilini è stato comunicato che la data ufficiale della finale è il primo di Marzo, e questo non ha affatto placato gli animi inquieti degli inquilini.

Per di più, Maria Teresa è ancora scossa dopo il diverbio a distanza avuto con Alba Parietti, madre di Francesco Oppini. La discussione era tutta incentrata su chi delle due avesse attirato l’attenzione di Alain Delon nel lontano 1994. Insomma, in pessimo periodo per Maria Teresa, che oggi ha avuto il suo ennesimo crollo emotivo.

La giornalista ormai sta pensando da tempo se restare nel reality o abbandonare la casa. La data per la scelta sarebbe l’8 febbraio, e come lei anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi stanno ponderando la stessa opzione. Mary T è molto turbata anche per la salute di suo fratello, che recentemente ha avuto un incidente grave.

La giornalista ha deciso di sfogarsi con Stefania, dicendo queste parole: “Mia madre guarda sempre il Grande Fratello e quando me lo hanno proposto, ho pensato di farlo per tenerle compagnia, ma avevo strane sensazioni. Sai, quando mi chiamava, mi diceva che non vedeva Signorini e io ‘quello è il canale 55, devi mettere su Canale 5’. Ero indecisa se partecipare o no, poi c’è stato l’incidente di mio fratello e allora ho pensato che avevo ragione, che la mia sensazione era giusta. Vorrei sentirlo, vorrei sapere come sta, sono qui per lei”. Speriamo che Maria Teresa riesca a riprendere in mano i suoi sentimenti e arrivare in fondo a questo GF Vip.