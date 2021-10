GF Vip: ancora scontri nella casa. Lite tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

La nuova edizione del GF Vip sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo grazie alle dinamiche avvincenti che i concorrenti riescono a creare di giorno in giorno. In questi giorni trascorsi all’interno della casa gli inquilini hanno avuto modo di conoscerci a vicenda, dando vita alle prime amicizie così come anche ai primi dissapori.

Alcuni concorrenti muovono i primi passi in direzione di quella che si preannuncia una splendida storia d’amore. Altri gieffini, invece, non riescono proprio ad andare d’accordo e seppellire l’ascia di guerra. Le due coinquilina in questione hanno già avuto modo di bisticciare nel corso dei giorni passati e sembrano non avere nessuna intenzione di smettere. Parliamo di Katia Ricciarelli e Jo Squillo, le due donne di casa che continuano a darsi battaglia davanti alle telecamere e agli occhi attoniti del pubblico.

Dopo la discussione che ha avuto luogo nel corso della dodicesima puntata del GF Vip, i dissapori continuano. La lite aveva mosso i primi passi nel corso delle nomination della dodicesima puntata, appunto. Entrambe le dirette interessate, di seguito, erano state invitate a chiarirsi tra loro. Di fatto, però, non è arrivato nessun sodalizio tra le due ma, anzi, le concorrenti sono sempre più ferme nelle loro convinzioni.

Katia torna a sottolineare le vicende che hanno fatto da pomo della discordia tra le due, e dichiara fermamente accusando la rivale. “Ti sei messa accanto a Carmen Russo e l’hai sostenuta, a voler dimostrare che lei non avrebbe potuto dire nulla di cattivo” dice. La cantante, senza battere ciglio, ha dimostrato di avere la risposta pronta.

Fonte studi GF Vip

Jo Squillo, infatti, ha subito replicato con queste parole: “Ci sono tante piccole cose che non ci piacciono, ma non è che possiamo sempre stare a sottolineare ogni imperfezione e ogni errore”. Insomma, nessuna delle due donne ha intenzione di fare un passo indietro, e nel frattempo le lito continuano.