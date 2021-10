Raffella Fico e Jo Squillo discutono aspramente, la Dj: "Non voglio passare per quella che non sono"

Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dall’apprezzatissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci regala accesi confronti e vere proprie liti. Questa edizione non sta affatto smentendo la tradizione. Gli uomini ultimamente stanno avendo un atteggiamento piuttosto pacioso e collaborativo dentro la casa del GF Vip.

Fonte Studio GF Vip

Sul versante femminile invece qualcosa bolle sempre in pentola. Questa volta a scontrarsi sono state Raffaella Fico e Jo Squillo. Il tutto è successo perché qualcuno ha detto a Soleil Sorge che Miriana e la famosa Dj avrebbero paura di passare del tempo con lei per il timore di “ritorsioni” da parte della Fico e di Ainett Stephens. Saputo questo la bella napoletana arrabbiata ha chiesto un confronto con la nota DJ.

“In pratica è successo che le ragazze, Jo e Miriana hanno la percezione che se vanno da lei, non possono stare con noi.” ha inveito Raffaella. Poi ha continuato: “Comunque tu Jo non ti esponi nelle discussioni. Se io devo passare per la strega di turno non ci sto. E poi fate anche una bruttissima figura voi. Perché passate come persone senza personalità e cervello comandate da me e Ainett. Passa il messaggio che io vi condiziono a non stare con Soleil. Ma a me non frega nulla se state con lei e scherzate“ ha concluso scocciata la soubrette.

Jo Squillo una volta ascoltata la coinquilina si è molto risentita. Ha cominciato dicendo che non ha mai affermato tali idiozie e che è stanca del fatto che mettono sempre in dubbio le sue posizioni. Poi ha continuato ammettendo che lei non vuole prendere posizione in merito ad alcune diatribe e che non cambierà atteggiamento.

La Dj ha proseguito dicendo di voler essere considerata per la sua carriera e per il suo modo di essere donna. Infine Jo Squillo si è detta sempre in prima linea per far chiarire i problemi e contro le persone che si parlano alle spalle. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi