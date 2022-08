L’estate è già quasi finita e questo significa solo una cosa: i preparativi per la nuova edizione del GF vip sono in corso. La curiosità dei telespettatori è alle stelle e tutti vogliono sapere. Chi saranno i prossimi inquilini della casa più spiata dagli italiani?

Sembra che finalmente stia arrivando qualche informazione. Sembrerebbe che il primo concorrente ufficiale sia Giovanni Ciacci. L’annuncio è stato dato dallo stesso Alfonso Signorini tramite il settimanale Chi. Ma nelle ultime ore un altro rumor sta impazzando: pare che ad entrare nella casa sarà una persona trangender.

Ovviamente, subito tutti hanno pensato ad un nome: Andrea Nicole. Durante un’intervista al quotidiano Libero, Alfonso ha rivelato qualche dettaglio in più, partendo dal suo punto di vista sul trattare temi LGBTQ in tv: “Se è controproducente trattare il tema LGBTQ? Secondo me no, anzi, credo che sia importante farlo”.

“Basta non esagerare. Anzi è importante anche parlare delle persone transgender. Vedere 5 persone trans su Rai 2 mi ha fatto molto piacere. Bisogna andare oltre gli stereotipi. Sono uno a cui piace conoscere, capire e vedere la quotidianità, le difficoltà degli altri. E non è detto che non tratti questo aspetto anche nella prossima edizione del GF Vip”.

Nonostante in molti hanno pensato, appunto, che si potesse trattare di Andrea Nicole, sembra difficile credere sia così dato che la ragazza ha sempre tenuto a specificare che il suo percorso di transizione era ormai concluso da molti. Queste erano state le parole della ragazza: “Transessuale definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa”.

“Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transessuale fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso”. Per di più, un post pubblicato dalla diretta interessata lascia intendere che lei sia in verità completamente all’oscuro di tutto.

Queste le parole che la giovane Andrea ha affidato ai social: “Stanno uscendo varie voci su una mia partecipazione al GF Vip? Io non ne so nulla davvero. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Devo vedere cosa dicono gli articoli? Vado anche a leggere, ma davvero non ne so nulla”.