Non è certo una novità che spesso le liti tra personaggi pubblici si trasformino in guerriglie tra i rispettivi Fandom. Ne è un esempio lampante la vicenda che ha riguardato Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

I due ragazzi hanno iniziato la loro storia d’amore all’interno delle mura della casa più spiata dagli italiani: quella del GF Vip. Per una serie di divergenze che hanno riguardato anche la famiglia di lui. Lulù e Manuel si sono lasciati a stretto giro di posta dall’abbandono al reality.

Da quel momento in poi è stato un susseguirsi di accuse e attacchi tra i fans dell’uno e dell’altra, con lo scopo di difendere e giustificare i loro tanto affezionati Vipponi. Ma alla fine, in mezzo a questo fuoco incrociato, c’è finito un personaggio del tutto inaspettato che sembra non avere niente a che fare né con Manuel né con Lulù Selassié.

A ritrovarsi nell’occhio del ciclone è stata Andrea Nicole Conte, tronista della scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi: UeD. La ragazza qualche tempo fa ha preso parte ad un evento a cui era presente proprio Manuel. Tanto è bastato affinché Nicole si ritrovasse una lunga serie di attacchi sotto i suoi post.

Sembra che basti davvero poco per fare infuriare i fans della Selassiè, come ad esempio partecipare con Manuel ad un evento senza ‘schifarlo’. Un episodio senza dubbio spiacevole e ingiustificabile a cui Nicole risponde con fermezza.

Questo lo sfogo che l’ex tronista ha affidato ai social. “Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati subito dopo l’evento a cui ho preso parte con Manuel qualche giorno fa”.

“Messaggi non belli, per niente. Indirizzati a lui e incomprensibilmente anche a me. Per non averlo schifato. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia però entrambi sono persone mature e responsabili che hanno provato a stare insieme” dice.