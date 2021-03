GF Vip: Andrea Zelletta da comodino a croccantino. Ecco spiegato il motivo

Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, sta invitando tutti i personaggi usciti dal GF Vip per scoprire qualcosa di più su di loro. L’ultimo ad accomodarsi nel talk show è Andrea Zelletta che, oltre a ripercorrere la sua esperienza nella casa di Cinecittà, ha svelato delle curiosità su di sé. Nel corso del reality Andrea era stato accusato di essere un ‘comodino‘, per avere un atteggiamento abbastanza neutro rispetto alle discussioni dei suoi coinquilini.

Ma a quanto pare il soprannome si è presto trasformato, così Andrea si è ritrovato ad essere chiamato ‘Croccantino‘. Proprio per questo, per iniziare con umorismo, è entrato nello studio e, nel salutare la Toffanin, ha aggiunto: “Silvia, hai mai avuto un Croccantino in studio?“. Silvia, naturalmente, ha risposto di no. A quanto pare, ‘Croccantino’ sarebbe il soprannome che molti dei suoi coinquilini gli avrebbero affibbiato dentro la casa del GF Vip.

Ovviamente questo ha fatto nascere la curiosità di sapere da dove provenisse quel nomignolo. La conduttrice coglie l’occasione al volo e subito chiede il perché del soprannome. Andrea candidamente, risponde: “Perché Croccantino? Mi chiama così il mio migliore amico di Taranto… per questo motivo questo soprannome ho deciso di portarlo anche al Grande Fratello Vip perché la vita è croccante!”.

Un altro argomento toccato durante l’intervista è stato il rapporto con la compagna Natalia Paragoni. Zelletta e Natalia sono molto uniti e ormai stanno insieme da diversi anni. Andrea è molto innamorato e confessa che ha molti progetti per il futuro insieme alla sua compagna. L’ex gieffino ha deciso di rivelarli in diretta alla Toffanin ed ha spiegato che sarebbe davvero felice di sposarsi e avere dei figli.

Certo, con calma, come dice lo stesso Zelletta: “non nell’immediato ma entro i 30 anni”. Pensandoci, il contributo dell’ex gieffino è stato minimale nella casa del GF Vip. Eppure, l’ex tronista ha tratto del buono da questa esperienza, che ha contribuito a renderlo più sicuro.