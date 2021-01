Natalia Paragoni manda un aereo per Andrea Zelletta: il messaggio è inequivocabile

Natalia Paragoni fa volare sopra la Casa del Grande Fratello Vip uno striscione per Andrea Zelletta

Tra i casi più scottanti, scoppiati al Grande Fratello Vip in queste ultime settimane, c’è anche il presunto tradimento di Natalia Paragoni al fidanzato Andrea Zelletta. Con un inaspettato, romantico gesto la giovane ha sorpreso il concorrente del reality show, tramite un aereo d’amore tutto per lui. Il segnale auspicato dal partner, al fine di ritrovare la serenità, quando dista quasi un mese dalla puntata finale, prevista l’8 febbraio.

Natalia Paragoni: dedica ad Andrea Zelletta

Pochi minuti prima su Instagram, Natalia aveva annunciato la dolce dedica, pronta dal 1° gennaio. Il gesto è piaciuto un sacco ad Andrea Zelletta, emozionatosi leggendo lo striscione, recitante così: “AZ. Noi più forti di tutto. Ti amoooo. Naty”.

Entusiasmo generale

Quasi Andrea se lo stava perdendo: si trovava dentro la Casa nel momento in cui l’aereo ha cominciato a passare. Sin da subito il messaggio è stato chiaro e i co-inquilini sono corsi ad avvisarlo, tra l’entusiasmo generale. I vipponi hanno segnalato le tante ‘o’ messe.

Mentre si lasciava abbracciare dai compagni, Zelletta ha risposto cn un ‘ti amo’. Le donne del programma, in particolare Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Maria Teresa Ruta, hanno apprezzato, tributando un coro alla Paragoni.

Denuncia contro il GF Vip

In confusione Andrea Zelletta era andato successivamente alla notizia di Signorini che, in puntata, gli aveva comunicato la scelta di Natalia di rifiutare un confronto con lui davanti alle telecamere. Di rimando, lei ha sporto denuncia contro il GF Vip, affinché non vengano più dette parole infamanti sul suo conto.

Il pettegolezzo di Dayane Mello su Natalia Paragoni

A sollevare il polverone mediatico Dayane Mello. La modella brasiliana aveva parlato di un week-end di Natalia risalente alla scorsa estate, durante il quale sarebbe andata a letto con un altro uomo, per poi farsi regalare nei giorni successivi costosi abiti.