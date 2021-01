Maria Teresa Ruta a Stefania Orlando: “Tu mi hai offesa”

Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e nella casa si fanno strategie per arrivare in finale. Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono state scelte per capire chi mandare in finale, insieme alle altre donne della casa.

Le due donne sono spesso d’accordo su molti punti, ma a volte, i pareri sono discordanti. Stefania Orlando, che di erto non le manda a dire, ha rivelato a Maria Teresa Ruta di aver pensato che lei, stesse facendo delle strategie per arrivare in finale.

L’episodio si riferisce a quando la conduttrice ha detto di preferire in finale Pierpaolo Pretelli piuttosto che Andare Zelletta con il quale ha comunque un bellissimo rapporto. Presente alla conversazione anche Tommaso Zorzi.

Per la coppia di amici, nominare Pretelli è una strategia per “accaparrarsi” anche il voto di Giulia Salemi. Le parole di Stefania Orlando sono state chiare: “A me sembra il contrario.. non vorrei farmi un’idea sbagliata, ma mi sembra che tu abbia fatto una scelta un po’ alla Dayane. Mi sembra tutto molto strano”.

Le lacrime dell’amica sono state immediate: “Ho dei motivi per farlo. Quella cosa che hai detto Stefania, mi ha offeso. Mi hai offeso moltissimo. Te lo dico subito poi non vedi che ho il muso.”

Anche Tommaso Zorzi ha ritenuto esagerata la reazione della mamma di Guenda Goria che, dopo poco, ha perdonato l’amica. Le due hanno fatto pace e si sono abbracciate calorosamente. Pace fatta, strategie anche.

Chi vincerà quest’edizione del Grande Fratello Vip? Per il momento i primi due finalisti ufficiali sono Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.