GF Vip: Andrea Zenga rivela alla Salemi i suoi sentimenti per Adua Del Vesco

È momento di confessioni nella casa del GF Vip. Questa edizione del reality ha creato una grande quantità di coppie mancate. Quello che sta facendo più discutere al momento è il feeling nato tra Andrea Zenga e Adua Del Vesco. Finalmente, il figlio dell’allenatore ha deciso di confessare quello che prova davvero per l’attrice. Infatti, parlando con Giulia Salemi, l’argomento è venuto fuori, e Zenga si è lasciato andare ad alcune rivelazioni.

I due erano seduti in veranda e si stavano scambiando qualche opinione su quello che era successo nelle ore precedenti. Giulia pone l’accento sullo scherzo del bigliettino mandato alla Del Vesco, come riposta a quello reale scritto dall’attrice. Secondo l’influencer, quel messaggio suonava posticcio e forzato. Di sicuro l’intento dietro il biglietto era assolutamente giocoso, non conferma né smentisce l’effettiva esistenza di veri sentimenti tra i due interessati.

Giulia è convinta che non ci sia ombra di malizia in quello che è successo, e afferma: “È una cosa che stanno creando gli altri. Se aveste qualcosa da nascondere, avreste reagito in modo diverso”. Zenga, dal canto suo, non vuole sbilanciarsi. Fare degli apprezzamenti ad Adua potrebbe portare a dei fraintendimenti, dato che lui è single mentre lei è impegnata da molti anni. In effetti, non sarebbe la prima volta che le parole di Zenga vengono fraintese, e per questi anche Giulia concorda con lui.

Per la Salemi la questione sta prendendo così tanto piede tra i gieffini più per un sentimento di noia generale che perché effettivamente fondata. Zenga ci tiene a precisare che sta affrontando la situazione con leggerezza e in modo scherzoso perché anche Adua, dal canto suo, starebbe facendo lo stesso.

GF Vip: le parole di Zenga

Andrea è molto razionale, e si rende conto di come stanno i fatti senza fare castelli in aria: “Non c’è altro, lei è fidanzata da 10 anni e sta per andare a convivere”.

Giulia allora fa una battuta, prima di concludere la chiacchierata con le rassicurazioni che Andrea ha bisogno di sentirsi dire quanto all’innocenza di quello che sta accadendo. Zenga e Adua si erano nominati reciprocamente. Anche Giulia aveva nominato Pierpaolo Pretelli a suo tempo, e fa dell’ironia al riguardo con questa frase: “Ricorda, ho nominato Pierpaolo ed è nato l’amore”. Insomma, non c’è un nuovo flirt in vista, ma solo un gioco innocente tra persone annoiate.