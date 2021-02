GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi litigano: “Gatta morta”

La GF Vip la tensione è alle stelle. Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli arrivano alla lite, attaccandosi duramente a vicenda. L’amore non è bello se non è litigarello, d’altro canto, e le scaramucce si fanno frequenti. Certo gli ultimi periodi non sono stati affatto facili per Giulia, che ha discusso con i concorrenti più forti nella casa. Il rapporto dell’influencer con Tommaso Zorzi è irrimediabilmente declinato.

Giulia, insomma, sente una certa tensione nelle dinamiche di gioco. Pretelli, dall’altro lato, ormai ha la finale assicurata, e può concentrarsi sulla sua Giulia. E infatti, è proprio del rapporto con Giulia che Pierpaolo si preoccupa. Prima della puntata di ieri, Pierpaolo e Giulia hanno discusso e l’ex velino ha ammesso la sua gelosia. La puntata di ieri non è stata affatto facile, specie per il grave lutto subito da Dayane Mello.

I due piccioncini, poco prima della diretta del GF Vip, hanno iniziato a discutere. Giulia Salemi si è arrabbiata tanto da sbottare e dire: “Non sono una gatta morta né un tr***ne di prima categoria”. Ma vediamo meglio cosa è successo. “All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato” ha iniziato Pierpaolo, un po’ avvilito. Giulia Salemi non ha trattenuto una risata fragorosa.

Subito dopo, per tranquillizzarlo, ha risposto: “All’inizio avevo paura di sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te. Se non ti fidi, cambia aria”. Ma Pierpaolo sembra tutto fuorché rassicurato e subiti scatta: “Che significa? Usi dei termini troppo duri”. Giulia sembra in difficoltà, non sa bene come spiegarsi: “Scusami, ma non so come te lo devo dire che devi stare tranquillo” spiega, accarezzando Pretelli.

L’ex velino è ancora molto turbato e ribatte: “Sì, sono geloso, ma è solo una riflessione. Per me è tutto chiarito, sei tu che tiri fuori ancora queste cose”. I due hanno continuato a discutere a lungo: evidentemente la questione era tutt’altro che chiarita. Per fortuna, però, la pace è stata fatta presto. Un bacio ha chiarito ogni divergenza, e l’amore è tornato per i Prelemi.