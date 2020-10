Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: "Ti strusciavi in modo assai procace"

Antonella Elia, quest’anno, interpreta il ruolo di opinionista al GF Vip, e la sua performance in queste vesti le sta dando modo di sfoderare la sua lingua biforcuta. Nel corso della scorsa puntata del reality, il suo bersaglio è stato Elisabetta Gregoraci, a cui ha rivolto parole al vetriolo.

Ovviamente il focus è l’ambiguo rapporto tra la donna e Pierpaolo Pretelli, che la showgirl fatica a delineare. “Io e Pierpaolo non abbiamo una storia” afferma Elisabetta, in risposta alle invadenti curiosità degli altri concorrenti, ma in particolare a Stefania Orlando. Effettivamente, la confusione sul rapporto che lega i due inquilini all’interno della casa del GF Vip, è abbastanza diffusa, anche tra il pubblico.

La Elia ha deciso di esprimere e porre le domande che tutti si stavano facendo da un po’, e contemporaneamente, con un po’ di malizia, avanza delle ipotesi abbastanza audaci. Ecco le sue parole:

“Ti ho visto mentre facevi il bucato. Ti strusciavi in modo assai procace contro quel pover’uomo, tipo una gatta in calore. Ah scusate, mi sono sbagliata, volevo dire una gatta innamorata!”

Ma non è finita qua, Antonella interpella direttamente la Gregoraci, dicendo: “Elisabetta, ammetterai che stavi propensa in avanti e lui appoggiato dietro.” Anche Alfonso Signorini interviene nel dibattito, chiedendo ad Elisabetta di essere sincera. La Gregoraci, invece, spiega che quello descritto dalla Elia era solo un gioco per Halloween.

Poi, la showgirl cerca di cambiare discorso: “Non siamo gli unici ad abbracciarci e a guardarci negli occhi”. Ma Signorini non si perde in chiacchiere e fa notare ad Elisabetta che: “In un certo modo siete gli unici ad abbracciarvi così. Ci sentiamo un po’ presi per i fondelli. Ci fate credere che qualche cosa ci possa essere. Pierpaolo è il primo che ci resta male. Elisabetta sii chiara“.

Pretelli, intanto, non è della stessa opinione della Gregoraci. Il ragazzo, infatti, sostiene che tra loro esiste qualcosa, ma che si potrà capire di cosa si tratta solo una volta fuori dalla casa. Parlando con la contessa, Elisabetta invece dice: “C’è complicità tra di noi. Quando usciremo di qui mi inviterà a cena”. Patrizia De Blanck, dal canto suo, con la sua immancabile delicatezza ha fatto un pronostico accurato: “Fuori dalla casa Elisabetta e Pierpaolo trom**ranno”. GF Vip: Antonella Elia Vs Gregoraci: “Come una gatta in calore”