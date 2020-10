Patrizia De Blanck, ancora una volta, si è attirata le critiche del web per via delle sue affermazioni fuori luogo. All’interno della casa del GF Vip, la contessa si è fatta sfuggire un racconto decisamente poco carino.

La Contessa racconta un episodio avvenuto con il suo defunto marito, con cui sarebbe addirittura diventata violenta. Il pubblico e i telespettatori hanno fortemente criticato tale rivelazione, mentre invece gli ospiti della casa hanno accolto il racconto in modo scherzoso, addirittura ridendoci su.

Purtroppo, tra questi c’è Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra. Questa reazione dei vip della casa dimostra come spesso la violenza domestica venga presa sottogamba, come un racconto divertente. Ma cosa ha raccontato la De Blanck?

La contessa ha spiegato di aver aggredito suo marito, all’epoca in vita, utilizzando un tacco di metallo. Ovviamente, l’uomo rimasto ferito si è recato d’urgenza in ospedale, dove gli sono stati applicati ben 7 punti di sutura. Il particolare che ha maggiormente scosso il web è che Patrizia non sembra rendersi minimamente conto della gravità delle sue azioni, ma anzi racconta il tutto divertita.

GF Vip: I commenti e web

Mentre i coinquilini si sono mostrati divertiti al racconto, la reazione del Web è stata molto diversa. Quanto detto da Patrizia De Blanck ha generato molta rabbia nei fans del reality. Qualcuno, addirittura, scrive:

“Raga, ma prima la contessa ha detto di aver mandato il marito al pronto soccorso in maniera molto naturale, come se stesse raccontando una barzelletta. Ma non si vergogna? 80 e al posto di dare esempi, incita alla violenza. Io allucinata”.

Alcuni notano la reazione degli inquilini e commentano: “Mi spiace che un po’ tutti ieri hanno sottovalutato le parole della contessa”. Ormai è molto che i telespettatori chiedono che la redazione del GF Vip prenda dei provvedimenti, ma i produttori del programma sembrano sordi a tale richiesta.