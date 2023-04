GF Vip, Antonella Fiordelisi agisce per vie legali: il motivo

Antonella Fiordelisi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Lo scatto che l’influencer ha condiviso sui social e che la ritrae insieme ai suoi avvocati sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Antonella Fiordelisi ha mantenuto la promessa fatta e, dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha agito per vie legali tramite i suoi avvocati. Più volte, infatti, l’ex schermitrice aveva dichiarato che, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, avrebbe preso alcuni provvedimenti in ambito giudiziario.

In queste ultime ore Antonella Fiordelisi ha condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram che sta facendo il giro del web. Nel dettaglio, l’immagine in questione ritrae l’ex gieffina in compagnia dei suoi due avvocati presso il Palazzo di Giustizia di Salerno. Allo scatto in questione, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha accompagnato questa breve didascalia:

I miei avvocati hanno fatto un bel lavoro.

Inutile dire che le parole di Antonella Fiordelisi sono state riprese dai principali giornali di gossip. Al momento non si conosce nei dettagli la questione contro la quale l’ex gieffina ha deciso di intervenire legalmente. Alla Instagram Story condivisa sulla sua pagina social Antonella Fiordelisi ha fatto seguire uno scatto in cui ha festeggiato quanto accaduto davanti ad un aperitivo.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire ulteriori dettagli su questa vicenda tanto chiacchierata. Chi sono i destinatari delle azioni legali dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Sono molti coloro i quali pensano che il gesto di Antonella Fiordelisi sia rivolto all’ex fidanzato Gianluca Benincasa, ma al momento tutte le notizie a riguardo sono infondate.