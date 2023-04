Antonella Fiordelisi, rissa con Micol Incorvaia dopo la finale del GF Vip? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, al termine della puntata finale del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si sarebbe resa protagonista di una rissa con Micol Incorvaia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il giorno lunedì 3 aprile 2023 è andata in onda la puntata finale del Grande Fratello Vip che ha visto vincere Nikita Pelizon. Tuttavia, nel corso della diretta sono successe molto sorprese che hanno visto protagonisti alcuni ex concorrenti della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Nel dettaglio, sembra che tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sia scoppiata una rissa. A diffondere lo scoop è stato Biagio D’anelli. Queste sono state le sue parole:

Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti, rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata. Ma voi mi dovete dire, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quesi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale…bah, per me una cafonata pazzesca.