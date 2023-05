GF Vip, Antonella Fiordelisi confessa: “Ho dei progetti in tv, ecco quando mi vedrete”

Antonella Fiordelisi è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. In occasione dei sei mesi d’amore con Edoardo Donnamaria, l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Chi’ dove ha rivelato alcuni dei suoi progetti futuri. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Antonella Fiordelisi ha rilasciato un’intervista a ‘Chi’, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Al noto giornale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato come procede la storia con Edoardo Donnamaria ed ha fatto anche alcune rivelazioni sui suoi progetti lavorativi futuri. Tra i tanti c’è sicuramente il suo ritorno in tv.

In merito al suo futuro lavorativo, Antonella Fiordelisi ha dichiarato:

A breve lancio una capsule collection di gioielli in argento che si chiamerà ‘The Queen’. Poi ho dei progetti in tv, ma prima frequenterò un corso di dizione e recitazione perché bisogna prima studiare.

L’intervista dell’ex gieffina al giornale diretto da Alfonso Signorini è poi proseguita con alcune rivelazioni che Antonella Fiordelisi ha fatto in merito alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Cosa mi ha insegnato la scherma? Non ho dubbi: la disciplina. Come ogni tipo di sport del resto. Mi ha insegnato a superare le cose con più calma, ad accettare le sconfitte e ad essere meno istintiva. Nella casa mi sono fatta vedere come sono nella realtà, ecco perché forse molti mi seguono. Essere diretti paga sempre, fingere non serve a nulla. Il Grande Fratello Vip mi ha aiutato a mostrare come sono, a mostrare il mio lato umano, quello più sensibile e dolce che non sempre traspare dai social.