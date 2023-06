GF Vip, Antonella Fiordelisi denuncia Gianluca Benincasa: il motivo

Antonella Fiordelisi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Nei giorni scorso l’influencer ha rivelato, tramite un’intervista rilasciata al giornale ‘Di Più Tv’ di aver denunciato l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa curiosa vicenda.

Antonella Fiordelisi contro Gianluca Benincasa. Come già anticipato, qualche giorno fa l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver sporto denuncia contro l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Il motivo? Stando alle parole dell’ex gieffina, Gianluca Benincasa avrebbe esagerato in alcuni comportamenti. Queste sono state le parole rilasciate al noto giornale:

Gianluca? Ha esagerato. Capisco la sua sofferenza nel vedermi con un altro, ma è andato oltre il consentito. Mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l’ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso.

Ma non è finita qui. Non è infatti passata inosservata la reazione che Gianluca Benincasa ha avuto dopo aver appreso la notizia.

GF Vip, Gianluca Benincasa reagisce alla denuncia mossa da Antonella Fiordelisi: cosa ha fatto

Dopo la denuncia ricevuta dall’influencer per diffamazione e stalking, Gianluca Benincasa ha reagito in un modo che sta facendo molto chiacchierare il popolo del web. Nel dettaglio, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha commentato un post condiviso su Twitter con queste parole:

Come mi diverto ora… screenshot manent.

I più curiosi non stanno più nella pelle. Tutti vogliono sapere cosa è successo tra Antonella e Gianluca e non vedono l’ora di scoprire se Gianluca Beninicasa renderà pubblici i vari screen di cui lui parla. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda.