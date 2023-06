Gianluca Benincasa sarà un concorrente del GFVip 8? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Gianluca Benincasa potrebbe diventare un nuovo concorrente dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. A far emergere un indizio è stato il misterioso incontro tra l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e Alfonso Signorini. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante, a ridosso dell’estate, le trasmissioni delle reti Mediaset sono in pausa, sul web già sono emerse alcune curiosità in merito all’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, sembra che Alfonso Signorini abbia già selezionato un concorrente per la nuova stagione del reality show. Il diretto interessato è Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi la quale ha partecipato all’edizione più recente del format in onda su Canale Cinque.

A diffondere tale notizia sono stati i due investigatori social, Alessandro Rosica e Deianira Marzano. Così il primo ha annunciato lo scoop:

Gianluca, l’ex fidanzato di Antonella, sta facendo di tutto per fare il GF. Se entrasse credo sia davvero una sconfitta per Alfonso, etc… Non credo gli facciano questa grazia ma conoscendo la TV… vedremo.

Invece, per quanto riguarda Deianira Marzano, quest’ultima ha pubblicato una foto che dimostra l’incontro avvenuto tra Alfonso Signorini e Benincasa. Stando alla segnalazioni, i due si trovavano in un lido discoteca a Salerno. Queste sono le parole riportate nella nota:

Signorini con Gianluca, l’ex di Antonella Fiordelisi. Questa foto è di venerdì in un lido discoteca di Salerno.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto né Gianluca Benincasa né Alfonso Signorini hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione. Il conduttore e l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi romperanno il silenzio? Non ci resta che scoprirlo!