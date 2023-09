GF Vip, Antonella Fiordelisi nella bufera, i fan una furia contro l’influencer: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Antonella Fiordelisi è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una frase sull’Alzhaimer che non è per niente piaciuta al popolo del web. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Antonella Fiordelisi al centro di una vera e propria bufera. Come già anticipato, l’ex schermitrice ha pronunciato una frase che ha mandato su tutte le furie gli utenti del web. Tutto è iniziato quando l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è ritrovata a rispondere al commento di un hater.

L’utente in questione ha scritto ad Antonella Fiordelisi che, dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, tutti si stanno dimenticando di lei. Dopo tali parole, non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex gieffina che ha affermato:

Dimenticata? Solo con l’Alzheimer puoi dimenticarti di me.

Da questo momento in poi sul profilo Instagram di Antonella Fiordelisi si è scatenata la bufera. Sono stati molti coloro che hanno ripreso l’influencer per aver pronunciato una frase fuori luogo. Tra i tanti commenti scritti contro di lei possiamo leggere:

Come se l’Alzheimer fosse solo un dimenticare e basta. Usare certi termini con superficialità rispecchia quello che sei…

Oppure:

Le persone fanno fatica a riconoscere i propri famigliari. Non è una bella cosa. Vergognati. Mi dispiace, ma hai toppato alla grande.

E ancora:

Troppo spesso usate parole e le prendete alla leggera. C’è molta gente che soffre di quella malattia, come mia nonna soffriva di demenza senile. O il mio amore che ha perso la persona che amava tanto e che resterà sempre accanto a lui. Perciò conta fino a dieci prima di aprire bocca.

Al momento Antonella ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alla polemica in cui è stata coinvolta.