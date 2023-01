GF Vip, Antonino Spinalbese abbandona momentaneamente la casa: il motivo

Pare che l'hairstylist sia uscito dalla casa per sottoporsi ad alcuni aggiornamenti

All’interno della casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso dele ultime ore sta circolando una notizia che ha attirato l’attenzione dei più fedeli telespettatori del programma. Stando a quanto emerso, pare che Antonino Spinalbese ha abbandonato momentaneamente la casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme il perché.

Nel corso delle ultime ore il nome di Antonino Spinalbese è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, pare che l’ex compagno di Belen Rodriguez sia stato costretto a lasciare momentaneamente la casa di Cinecittà per sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Da tempo ormai si vociferava di una possibile uscita di Antonino Spinalbese dalla casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le voci in circolazione non siano mai state confermate, in queste ultime ore sembra ormai essere arrivato il comunicato ufficiale. Questo è quanto dichiarato dalla produzione del reality:

Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici.

Inutile dire che la notizia in questione ha attirato l’attenzione di tutti gli amanti del gossip. Sono stati molti coloro che hanno pensato che l’hairstylist sia uscito dalla casa per trascorrere l’inizio del nuovo anno in compagnia di Luna Marì.

A fornire chiarimenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata dai principali giornali di cronaca rosa ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. L’uomo ha condiviso una nota sulla sua pagina social per spiegare meglio la questione. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Antonino non ha visto la figlia in alcun modo non può avere contatti con amici e familiari. Ha solo sentito telefonicamente persone vicine a lui. Antonino rientrerà presto nella casa del Grande Fratello Vip.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo l’uscita di Antonino Spinalbese dalla casa del Grande Fratello Vip.