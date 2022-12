GF Vip, Antonino Spinalbese rivela un segreto di Belen ad Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore l’hairstylist è tornato a far parlare di sé in seguito ad alcune rivelazioni fatte ad Oriana Marzoli riguardo la sua ex compagna Belen Rodriguez. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato il Vippone.

Nel corso delle ultime ore Antonino Spinalbese è tornato al centro del gossip per alcune confidenze rivelate alla compagna di avventura Oriana Marzoli. Pare infatti che durante una chiacchierata, il Vippone si sia lasciato andare ad alcune rivelazioni riguardo la sua ex Belen Rodriguez.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il concorrente del Grande Fratello Vip abbia rivelato alla sua compagna di avventura alcuni retroscena riguardo la storia d’amore vissuta con la showgirl argentina. Nonostante il gossip in circolazione, il diretto interessato ha dichiarato di non aver svelato alcuni segreti su Belen ad Oriana.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, infatti, l’hairstylist ha affermato in maniera convinta di non aver fatto alcun tipo di dichiarazione ad Oriana riguardo la sua ex Belen Rodriguez. Nonostante l’insistenza del gossip, Antonino è apparso sicuro e convinto delle sue parole.

GF Vip, Antonino Spinalbese parla di Luna Mari: “Se prende dalla madre…”

Sono mesi ormai che Antonino Spinalbese si trova nella casa del Grande Fratello Vip e la mancanza della piccola Luna Marì si fa sentire sempre più. Qualche giorno fa l’hairstylist si è lasciato andare ad un lungo sfogo in cui ha dichiarato: