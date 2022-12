GF Vip, Antonino Spinalbese pronto a lasciare il reality a causa di alcuni problemi di salute

Antonino Spinalbese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, però, un nuovo gossip sta circolando intorno all’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Stando a quanto emerso, pare che il gieffino dovrebbe presto lasciare la casa di Cinecittà a causa di un intervento.

In queste ultime ore il nome di Antonino Spinalbese sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che l’ex compagno di Belen Rodriguez sia pronto a lasciare la casa più spiata d’Italia in seguito ad alcuni problemi di salute che hanno obbligato il Vippone a sottoporsi ad un piccolo intervento.

Senza ombra di dubbio i problemi di salute di Antonino Spinalbese hanno rappresentato un vero e proprio imprevisto per Alfonso Signorini e per tutti gli autori del Grande Fratello Vip. Il Vippone, infatti, si rende spesso protagonista delle maggior parte delle dinamiche che si creano all’interno della casa di Cinecittà.

Al momento non ci è dato sapere quando Antonino lascerà il reality. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sta circolando la voce secondo cui l’ex fidanzato di Belen Rodriguez potrebbe rientrare in gioco quando si sarà ripreso dall’intervento a cui dovrà sottoporsi.

Problemi di salute per Antonino Spinalbese, ecco di che malattia soffre il Vippone

Qualche mese fa, ospite del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, Antonino Spinalbese ha rivelato di soffrire di una malattia autoimmune. La scoperta è stata fatta in seguito ad alcuni esami specifici, dopo aver saputo che sarebbe diventato papà della piccola Luna Marì.

L’hairstylist ha confessato di aver vissuto momenti difficili. In alcuni periodi, infatti, Antonino veniva nutrito tramite una flebo, in modo da non affaticare il pancreas. In seguito, però, il Vippone è riuscito ad associare al suo problema un’alimentazione specifica.