GF Vip, Oriana Marzoli fa una rivelazione su Stefano De Martino: le sue parole

Oriana Marzoli è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la modella e influencer spagnola si è ritrovata al centro di molte dinamiche, come il flirt nato con Antonino Spinalbese.

Nel corso delle ultime ore il nome di Oriana Marzoli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. La gieffina non smette mai di far parlare di sé e in queste ore è tornata al centro del gossip per alcune rivelazioni fatte su Stefano De Martino. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

In questi giorni la gieffina ha cercato di provocare Antonino Spinalbese parlando della sua ex, Belen Rodriguez. Questo è quanto rivelato dalla modella e influencer spagnola a Daniele Dal Moro:

Antonino mi ha usata come Belen ha usato lui, è il karma! E lei c’ha visto lungo e l’ha mollato per Stefano che è troppo bello. Della serie ‘ciao io torno con il mio ex marito’. Perché De Martino è troppo bello, se lo paragoni con l’altro.

A quel punto non è tardata ad arrivare la risposta di Daniele Dal Moro che si è rivolto ad Oriana Marzoli con queste parole:

E ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia cara bella.

Dopo la risposta del gieffino, Oriana Marzoli ha fatto una rivelazione sul marito di Belen Rodriguez.

GF Vip, Oriana Marzoli fa una rivelazione su Stefano De Martino

La risposta che Daniele Dal Moro ha dato ad Oriana Marzoli riguardo Stefano De Martino ha mandato la bella modella e influencer venezuelana su tutte le furie. Questa è la risposta che Oriana ha dato al gieffino:

Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti!

La conversazione tra i due è poi proseguita con Daniele che ha provocato Oriana riguardo il suo modo di parlare l’italiano.