GF Vip: Ariadna Romero torna per parlare con Pretelli: “Bussa alla mia porta a qualsiasi ora”

Ariadna Romero è tornata nella casa del GF Vip. L’attrice cubana era la compagna di Pierpaolo Pretelli. Con lei, Pier ha dato alla luce il piccolo Leonardo. Ed è proprio sul suo ruolo di genitore che Ariadna vuole rassicurare Pierpaolo. La brasiliana spende bellissime parole per il suo ex compagno e cerca di tirare su il morale a Pretelli: “Non ti voglio vedere triste, non voglio che dai retta a gente che non sa perché con Leonardo vivo io, lui ti adora, non ha mai smesso di guardarti. Non mettere in discussione che papà sei, io so tutti i sacrifici che hai fatto per stare qui, io lo so”.

Lui, commosso, le risponde subito. Il rapporto tra loro due sembra splendido e Pierpaolo vuole ringraziarla, cogliendo l’occasione: “Io ne approfitto per dirti grazie per la donna e per la mamma che sei, sono orgoglioso di te”.

Lei, però, ha ancora qualcosa da dire e una bellissima promessa da fare, per la gioia di Leo e di Pier: “Voglio dirti una cosa, prima che ci spengano all’improvviso: non so il giorno che finirai qua, penserai sicuramente che è tardi.. bussa alla mia porta quando vuoi, all’ora che vuoi. Ti mando un messaggio con il mio nuovo indirizzo, sai che ho traslocato, io ti apro e tu così puoi sbaciucchiarti Leo quanto vuoi“. Il pubblico è in visibilio: tutti sarebbero felicissimi di vederli tornare insieme, come una famiglia. Ma Pierpaolo, nella casa, è impegnato nella relazione che sta costruendo insieme a Giulia Salemi.

GF Vip: l’intervento di Giulia Salemi

L’influencer milanese, per questo, viene invitata da Alfonso Signorini a far parte anche lei dell’incontro. “Ma io che c’entro?”, irrompe la Salemi e subito dopo si è avvicinata alla glass-room, dicendo parole molto sagge: “Io faccio del mio meglio per consolare Pier ma solo la madre del figlio capisce cosa dire in modo giusto”. La Romero, in tutta calma, spiega: “Ragazzi tranquilli, vi dico una cosa.. chi viene ad urlare fuori dalla Casa non sa nulla, non vive con Leo”. Alfonso Signorini allora interviene, e fa spegnere la glass-room, salutando la Romero.

Allora il conduttore chiede a Giulia se fosse contenta di aver conosciuto la madre del figlio del suo compagno. Lei, calma, risponde: “Io conosco Ariadna personalmente da tempi non sospetti, so che è una donna meravigliosa, una mamma pazzesca quindi sono molto felice che abbia visto Pierpaolo”. Insomma, quello che si sta formando è una splendida famiglia allargata. Che ci siano i presupposti per una storia splendida? Lo vedremo finito il reality.