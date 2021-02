Maria Teresa Ruta rompe il silenzio dopo l’addio al Grande Fratello Vip

Un’eliminazione del tutto inaspettata, soprattutto per le percentuali. Maria Teresa Ruta ha detto ufficialmente addio al Grande Fratello Vip, nessun biglietto di ritorno, nessuno sconto: la donna è fuori dalla casa di Cinecittà.

Su tutte le furie la figlia Guenda Goria, ma anche la stessa Maria Teresa Ruta che, quad non ha voluto salutare i suoi compagni. Alla porta si è sicuramente fatta notare con la furiosa frecciatina:

“Mi avete mandato 22 volte in nomination, ora volete salutarmi?”, chiede l’ex concorrente. Insomma, qualche rancore c’è stato. E come darle torto. Solo oggi però ha rotto il silenzio con il pubblico a casa.

Per prima cosa, tornata in possesso dello smartphone, ha iniziato a mandare degli audio alle fanpage per far sì che tutti sapessero che sta bene, e è felice comunque:

“Ragazzi finalmente un telefonino in mano. Ma è pazzesco, sono entrata in Instagram e siete mitici. Ma come mi state sostenendo?! Quanto affetto mi avete dato. Vi sto leggendo ad uno ad uno. Sono scioccata dal vostro amore. Cercherò di rispondere a tutti. Siete mitici. Però così è troppo. Un amore infinito per me. Non siete solo fanpage per me, non è vero. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti”.

Anche ad un altra fanpage la donna ha risposto con però qualche lacrimuccia. Insomma l’affetto dimostrato è stato svariato e proveniente ormai da tutte le parti.