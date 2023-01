GF Vip, Arianna Gianfelici fa una rivelazione su Davide Donadei: “Ha tradito Chiara Rabbi con me”

Davide Donadei è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip più chiacchierato di questi ultimi giorni. Dopo le voci di una presunta squalifica per le parole rivolte ad Oriana Marzoli, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato al centro del gossip per un’altra questione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Ormai non sembrerebbero esserci più dubbi: Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi. Il gossip in questione circolava già da un paio di mesi ed oggi sembra essere arrivata la conferma. Arianna Gianfelici ha infatti ammesso che Davide Donadei avrebbe tradito l’ex Chiara Rabbi con lei.

Questa è stata la rivelazione dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi riguardo il concorrente del Grande Fratello Vip:

Sono stata accusata tante volte di dire cavolare solo per fare hype. Se avessi voluto fare hype avrei pubblicato immediatamente gli screen di Davide. Nel momento in cui salgo a casa vedo una rosa…il dubbio c’era. Mi dice che era di Chiara, c’era un bigliettino attaccato. Vado a vedere questo bigliettino e dico “voi state ancora insieme”. Tra l’altro mi disse che il 23 sarebbe andata a prendere le sue cose e che ci sarebbe stata solo sua madre ad aspettarla a casa.

E, continuando, Arianna Gianfelici ha parlato del primo incontro con Davide Donadei:

Andando avanti, l’ex protagonista di Amici ha ammesso:

Una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità, io non credo a niente di quello che dice. Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’, cioè, è un morto di f**a. Perché ho svelato la verità a Chiara? Per solidarietà femminile.