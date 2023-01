Uomini e Donne, Chiara Rabbi e le rivelazione su Davide Donadei: le sue parole

In queste ultime ore i principali giornali di gossip stanno dedicando ampio spazio a Chiara Rabbi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti rotto il silenzio e rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’ingresso dell’ex fidanzato Davide Donadei nella casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Davide Donadei è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha infatti deciso di dedicare ampio spazio all’ex tronista il quale ha rivelato di aver trascorso un’infanzia piuttosto difficile. La storia di Davide ha colpito tutti i fedeli telespettatori del programma.

Stando alle parole dell’ex tronista, suo padre è stato costretto a scontare 10 anni di carcere in seguito ad alcune accuse di stampo mafioso. Oltre a ciò, il gieffino ha rivelato che a causa di questo fatto nel corso degli anni è stato oggetto di prese in giro e malelingue che hanno colpito non solo lui ma anche la sua intera famiglia.

In seguito alla storia che Davide Donadei ha rivelato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Chiara Rabbi non ha potuto fare a meno di dire la sua. Queste sono alcune delle sue parole scritte in alcune Instagram Stories:

Ci tengo a precisare e contestualizzare cose perché giustamente mi state inondando di messaggi. Nonostante abbia deciso di dissociarmi completamente da tutte le situazioni non significa che io sia insensibile davanti a determinate cose.

E, continuando, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto:

Anzi la storia straziante che tutti conosciamo mi colpì ai tempi e la conosco molto bene. Quindi a livello umano non può che stringersi il mio cuore. Probabilmente è proprio in quei racconti che rivedo la persona vera e sincera che credevo fosse e questo non potrò mai negarlo. Ma tra la vita familiare e quella sentimentale ci passa molto.

Infine, concludendo, Chiara Rabbi ha dichiarato: