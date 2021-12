In un'intervista la signora De Michele ha parlato di Valeria Marini

Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha abituato a antipatie e scontri. In questa edizione sono stati fatti entrare da poco alcuni personaggi. Patrizia Pellegrino, Maria Monsè e Valeria Marini. Il tutto è successo perché con il prolungamento del programma fino a marzo, c’è il rischio di abbandono da parte di alcuni concorrenti.

Fonte Studio GF Vip

La Marini appena entrata, subito ha creato nuove dinamiche e polemiche. L’attrice è già stata protagonista di un’altra edizione del GF Vip, quindi sa bene come giocare. Già il suo ingresso è stato particolare. Alfonso Signorini nel momento dell’entrata della “Valeriona nazionale” ha freezato Francesca Cipriani. Il tutto perché le due hanno avuto già qualche polemica. La Cipriani infatti avrebbe avuto una brevissima frequentazione con un ex della Marini.

Al momento tra le due sembra regnare la tranquillità, ma la madre dell’ex Pupa potrebbe far scoppiare un putiferio. Rita De Michele in un’intervista ha parlato del fidanzato della figlia Alessandro. Per la signora Alessandro infatti è un bravissimo ragazzo, sempre molto vicino a loro due. Durante questa intervista, fatta alcuni prima dell’ingresso di Valeria Marini nella casa, è stata invitata a dire ciò che pensa dell’attrice.

La donna ha subito detto: “Magari è invidiosa di Francesca perché è più giovane di lei”. Già questo fa capire il pensiero della Cipriani. Ma la signora Rita ha rincarato la dose. Infatti ha accusato la Marini di voler fare sempre la primadonna e ha detto di non essere molto sicura della Marini e del percorso all’interno della casa. Da queste parole si capisce che difficilmente le due Vip potranno fare amicizia o avere dei rapporti.

Anche perché secondo la madre Francesca Cipriani sarebbe tra i personaggi che usciranno dalla casa il 13 dicembre. Sembrerebbe infatti che la showgirl non accetterà la proposta di restare nella casa fino a marzo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi riguardo il rapporto tra le due e l’eventuale uscita di Francesca Cipriani.