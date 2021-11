GF Vip, la madre di Francesca Cipriani: “Sei stata vittima di un carnefice. Alessandro è un bravissimo ragazzo”

Durante l'ultima puntata Francesca Cipriani incontra la madre che la invita a non vergognarsi più per le violenze subite

Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto con grande sapienza da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa apprezzare i partecipanti. In questa edizione molto apprezzata è di sicuro Francesca Cipriani, casinista, sempre scherzosa e seminatrice di caos. L’ultima puntata per la simpatica showgirl è stata decisamente emozionante.

Fonte Studio GF Vip

Difatti il conduttore gli ha fatto incontrare sua madre. Signorini però gli ha chiesti dei dettagli sul suo matrimonio prima di rivelargli la sorpresa. La ragazza ha rivelato che indosserà un abito bianco sobrio con il velo. A cantare l’Ave Maria ha invitato Katia Ricciarelli che ha accettato di buon grado. Poi ha rivelato che Giucas Casella farà il compare. E che tutti comprese Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono invitati.

Poi Francesca ha invitato in diretta Alfonso Signorini a farle da testimone. Il presentatore ovviamente ha accettato ben volentieri. Dopo tutto questo la ragazza è stata invitata a raggiungere la Love Boat. Una volta entrata è stato dato il Freeze a Francesca. Qualche secondo dopo è arrivata la madre Rita De Michele. Appena arrivata, la donna ha invitato la figlia a non piangere ribadendole tutto il suo amore per lei.

La signora ha paragonato i figli agli aquiloni, che volano lontani ma che sono sempre collegati con un “filo” ai genitori. Dopo le ha parlato di Alessandro descrivendolo come un ragazzo buono, paziente e capace di superare tutti i problemi con la calma. Poi la signora ha comunicato alla showgirl di aver sentito il padre che dopo un intervento sta bene.

Francesca la scorsa puntata puntata si è scusata più volte con la madre per essere finita nelle mani di un uomo violento che aveva fatto soffrire tutta la famiglia. La signora Rita le ha detto che lei non deve scusarsi di niente. E che quella esperienza deve solo farla diventare più forte e combattiva. Anche Alfonso Signorini ha detto la stessa cosa affermando che deve vergognarsi chi fa queste cose non chi le subisce.