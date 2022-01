Ogni anno al GF Vip, la popolare trasmissione condotta dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, assistiamo a litigi e momenti di tensione tra i partecipanti. In questa edizione abbiamo assistito a diversi episodi di questo tipo. L’ultimo in ordine di tempo è quello che riguarda Barù Gaetani e Jessica Selassiè.

Fonte Studio GF Vip

Il nipote di Costantino della Gherardesca e la principessa hanno avuto un confronto molto polemico. Tutto è successo quando i due con Soleil Sorge e Davide Silvestri stavano preparando il pane e la pizza. Tutti denotavano una certa perizia e passione per l’arte bianca. In questo frangente Jessica si è rivolta a Barù dicendogli che lui doveva fare quella senza glutine.

Il nobile allora gli ha chiesto perché proprio lui, dicendo anche di non essere affatto il suo schiavo. Allora la “princess” ha affermato che anche Davide lo fa e che non è il suo schiavo.

A questo punto Barù ha risposto in toscano: “No, ma la fo apposta per te la pizza, visto che mi hai votato…” denotando il fastidio per questa inaspettata nomination.

Fonte Studio GF Vip

Il nobile non ha gradito affatto la cosa, sentendosi tradito dalla ragazza. A questo punto è entrata in gioco Soleil che anziché placare gli animi ha alimentato la polemica.

L’influencer infatti ha chiesto a Jessica il motivo della nomination. La nobile ha risposto di averlo fatto perché si ritiene una provocatrice, perché secondo lei Barù non fa niente all’interno del gioco. L’uomo ha risposto che in caso di sua uscita venerdì ci sarà qualcun altro.

A questo punto la nobile ha voluto spiegarsi meglio. La ragazza ha detto la nomination è stata solo una provocazione e che non si sarebbe mai aspettata che altri votassero Barù Gaetani. A questo punto l’uomo ha affermato che questa spiegazione è degna almeno di un premio Nobel. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire se i due nobile faranno pace.