Barù coinvolto in un triangolo con Delia e Jessica. La principessa fa una sfuriata di gelosia

La puntata del GF Vip va in onda il 14 febbraio in concomitanza con San Valentino, la festa dell’amore. La trasmissione si apre affrontando subito una questione delicata, venutasi a formare negli ultimi giorni dentro la casa. I protagonisti sono Barù, Delia Duran e Jessica Selassié.

Fonte studio GF Vip

La principessa etiope, non aveva mai nascosto il suo interesse per Barù già dal suo ingresso. Ma qualcosa, o meglio qualcuno, sembra aver messo i bastoni tra le ruote alla Selassié. Anche Delia mette gli occhi addosso al Vippone, scatenando così qualche gelosia.

Tra scherzi e provocazioni, la modella strappa un bacio all’uomo. Barù è sempre stato incline al gioco e alla provocazione. Stuzzicare e giocare con le donne della casa, gli riesce davvero molto bene. La Duran aveva già manifestato, in diverse occasioni, il suo interesse, dichiarando di trovare il gieffino un uomo molto interessante.

Una volta dentro la casa ha dato libero sfogo alle sue armi seduttive. E durante un confessionale, la modella bacia inaspettatamente Barù. Ma i due buttano le mani avanti, spiegando che in realtà è tutto un gioco: “Stavamo scherzando, non ho la minima intenzione di fare nulla con Barù”.

Ma Jessica non è dello stesso parere. La principessa è convinta che l’atteggiamento della modella, non sia stato corretto nei suoi confronti. Soprattutto dopo aver dichiarato e parlato proprio con la Duran del suo interesse per il Vippone: “L’ho sempre detto e quindi mi pare che lei si stia prendendo gioco di me”.

Alfonso Signorini chiama a testimoniare Barù, che cerca di alleggerire i toni con una battuta ironica: “Sto lavorando, sono in questo programma per fare audience”.

Jessica ci è rimasta molto male e Delia è fortemente contrariata. Vedremo cosa accadrà con l’ingresso in casa di Alex, che di sicuro romperà molti equilibri.