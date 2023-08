GF Vip, Barù pronto a tornare sul piccolo schermo: ecco dove potremmo vederlo

Barù, nome d’arte di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è stato uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia lo chef ha fatto molto parlare di sé soprattutto per la liaison nata con Jessica Selassié. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex gieffino è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa: scopriamo insieme il perché.

Barù, nome d’arte di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona e nipote di Costantino della Gherardesca, si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Pechino Express e al Grande Fratello Vip.

Come già anticipato, all’interno della casa più spiata d’Italia lo chef ha fatto molto parlare di sé per lo speciale legame stretto con Jessica Selassié. Oggi sulla storia vissuta dai due ex gieffini non si sa nulla, anche se Barù e Jessica avrebbero deciso di chiudere poco dopo la fine del reality.

GF Vip, Barù pronto a tornare in tv: ecco dove vederlo

Dopo una lunga assenza, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. A riguardo, c’è da dire che lo scorso anno Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha avviato un’attività ristorativa diventata poi un programma su ‘Food Network’.

Per chi non lo sapesse, l’ex gieffino è tornato in onda sul canale 33 dove è il protagonista di Braci by Barù – BEACH EDITION. Nel dettaglio, lo chef condurrà sei puntate del programma sul noto canale dedicato esclusivamente alla cucina della Warner Bros Discovery. Un grade ritorno quello di Barù che i fan attendevano da tempo con ansia dopo la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip.