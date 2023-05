GF Vip, Jessica Selassié e Baru sono stati insieme dopo il reality? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Jessica Selassié è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip e Baru si siano frequentati in segreto dopo la fine del reality. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Tutti coloro che seguono il Grande Fratello Vip ricorderanno senza ombra di dubbio la liaison nata tra Jessica Selassié e Barù all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi giorni è emerso che dopo la fine del reality i due ex gieffini si sarebbero frequentati in gran segreto.

A rendere pubblica la notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica il quale ha rivelato che la vincitrice del Grande Fratello Vip e il nipote di Costantino Della Gherardesca si sarebbero frequentati per circa un mese dopo la fine del reality. Secondo l’esperto di gossip lo scorso autunno i due ex gieffini sarebbero stati insieme mentre smentivano ai fan qualsiasi tipo di rumor in merito alla loro relazione.

Inutile dire che la notizia ha attirato l’attenzione dei più curiosi i quali non hanno perso tempo ad informarsi sul gossip ponendo una serie di domande ai diretti interessati. Mentre Baru è rimasto in silenzio in merito al rumors in circolazione, Jessica Selassié ha risposto alla domanda di un fan con queste parole:

Ciao, grazie mille per l’informazione, ma le situazioni delicate si affrontano diversamente. Grazie, spero tu possa capire.

Al momento, dunque, non si hanno dettagli in merito ai rumors della presunta frequentazione tra Jessica Selassié e Baru. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i due ex gieffini romperanno il silenzio e forniranno alcuni chiarimenti riguardo il gossip tanto chiacchierato in queste ultime ore.