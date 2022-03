Barù ha rifiutato l'invito a cena di Jessica Selassié, la causa sembra essere nuovamente di Davide Silvestri. Ecco cosa è realmente successo tra i due ex gieffini

Arrivano nuove inaspettate rivelazioni che vedono protagonisti Jessica Selassié e Barù dopo la fine del GF Vip. Ancora una volta la vincitrice della sesta edizione del reality show si trova a dover fare i conti con l’ennesimo rifiuto ricevuto da parte del nipote di Costantino Della Gherardesca.

Sono passati ormai più di dieci giorni da quando Alfonso Signorini ha annunciato la fine di questa edizione del Grande Fratello Vip durata più di sei mesi. La maggior parte dei gieffini è ora tornata dalla sua famiglia e agli impegni lavorativi mentre Jessica, prosegue il suo corteggiamento nei confronti di Barù.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi all’interno della rubrica ‘Chicche di Gossip’ l’ex gieffino avrebbe rifiutato drasticamente l’invito a cena ricevuto dalla principessa. Quest’ultimo stando da quanto si apprende nel giornale, avrebbe preferito Davide Silvestri piuttosto che uscire con Jessica Selassié.

Una decisione inaspettata per la vincitrice che non ha ancora avuto occasione di poter incontrare Barù lontano dalle telecamere dopo il Grande Fratello Vip. Un invito che poteva dar vita all’inizio di una conoscenza fuori dal reality ma che è stato bruscamente rifiutato. In mezzo a Jessica e Barù ancora una volta c’è la presenza di Davide Silvestri ma cosa è successo davvero?

GF Vip, Barù rifiuta l’invito a cena di Jessica: c’entra Davide Silvestri

Come si legge all’interno del noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, Barù avrebbe rifiutato l’invito di Jessica per uscire con Davide Silvestri. L’ex gieffino durante tutto il suo percorso ha creato una bellissima amicizia con il noto attore tanto da preferirlo ad una cena romantica con la vincitrice.

“Weekend milanese per Barù Gaetani, concorrente del GFVip, che all’invito a cena della vincitrice Jessica Selassié, suo flirt nella Casa, ha preferito uscire con il suo amico Davide Silvestri, con il quale ha legato durante il reality. I due sono inseparabili e a Jessica non resta che guardare il suo nobiluomo sui social“ afferma il trafiletto.

Il noto enologo toscano aveva più volte specificato anche a Verissimo il sentimento che prova nei confronti di Jessica che non supera la semplice amicizia. Nonostante le sue parole, fu proprio la stessa Selassié a specificare quanto fosse convinta dell’attrazione provata dall’ex gieffino nei suoi confronti. Secondo il suo punto di vista infatti, l’uomo avrebbe paura di esternare i suoi reali sentimenti anche se corrisposti.