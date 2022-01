Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Giucas Casella finalmente ha ricevuto una bella sorpresa che però, inaspettatamente, ha portato giovamento anche ad un’altra concorrente. Entra in casa Valeria Perilli, la compagna di vita del mago da ben quaranta anni. La donna spende delle splendide parole per il suo compagno, facendolo anche commuovere.

Ma, al di là di ogni aspettativa, Valeria rivolge un pensiero particolare in maniera del tutto inaspettata a Soleil Sorge. L’influencer ha iniziato il suo percorso nel reality fin dalla prima puntata, arrivando fino ad oggi. Valeria, guardandola dritta negli occhi, decide di darle un consiglio che possa accompagnare il resto della sua avventura: “Soleil, la bacchetta magica ce l’hai dentro, devi solo saperla usare”.

Anche Valeria infatti, come tutti i telespettatori, ha seguito con passione tutte le dinamiche del GF Vip. Oltre alle vicende del suo compagno, la donna evidentemente si è affezionata anche ad altri concorrenti e Soleil sembra proprio essere una di questi. La compagna di Giucas Casella si lascia andare così a un parere personale.

Non è più un segreto ormai che Soleil sia uno dei personaggi di punta del reality e che gran parte del pubblico, tifi per la sua vittoria. L’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip, che dovrebbe avvenire a breve, di sicuro ci regalerà momenti indimenticabili e il pubblico già freme. La moglie di Alex Belli ha tutte le intenzioni di andare fino in fondo e capire così l’ingarbugliato rapporto che lega Soleil a suo marito.

Il pubblico si divide in due fazioni: c’è chi non la tollera e chi invece la stima per il suo carattere schietto e senza peli sulla lingua. Soleil oltre a dividere l’opinione pubblica, sta anche creando forti aspettative sul futuro della relazione con Alex. Ma come ha ben detto Valeria, il potere è nelle sue mani. La bacchetta magica è in suo possesso.