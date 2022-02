Sta succedendo di tutto nelle ultime ore nella casa del GF Vip. Riflettori puntati su Barù e Jessica Selassié. Il gieffino avrebbe voluto baciare la principessa, ma succede qualcosa che manda in fumo tutti i piani.

Fonte studio GF Vip

Si è parlato più volte della possibilità che tra i due potesse nascere una storia d’amore. Jessica ha sempre dichiarato il suo interesse per l’uomo, ma ottenendo purtroppo scarsi risultati.

I due in effetti si sono ritrovati così a un punto morto. Il gieffino non ha mai fatto ben capire cosa in realtà provi per la Selassié, mantenendo così i fans sempre in trepidante attesa. Barù, dal canto suo, ha più volte dichiarato di non volere nessuna relazione nel corso della durata del reality.

Oggi, il suo obbiettivo è quello di divertirsi. Ma non solo: quando Jessica ha manifestato il suo interesse al gieffino, lui ha sottolineato più volte, sia con la diretta interessata, sia con i suoi compagni, che non era sua intenzione illuderla.

Fonte studio GF Vip

Ecco perché molti fans credono che Barù non abbia interesse per la ragazza, se non per una splendida amicizia, fatta di complicità e divertimento. Però è accaduto qualcosa che ha fatto scattare diversi dubbi in tutti. L’uomo, parlando con Manila Nazzaro, ha ammesso di aver desiderio di baciare la principessa.

Quindi la domanda sorge spontanea. Cosa è successo? Presto detto. A svelare l’arcano ci ha pensato Jessica, raccontando a Manila Nazzaro e Miriana che è stata invitata da Barù nella Love boat per una serata romantica. Ma quest’ultimo ha presto cambiato idea. Infatti, il gieffino ha pensato che il pubblico potrebbe interpretare questa sua scelta come una forma di strategia solo per salvarsi dal televoto.

Quindi, ha così dichiarato: “Non la posso baciare neppure fino a martedì”. In caso restasse in gara, il gieffino sembra avere intenzione di portare a compimento il suo desiderio nel corso della prossima settimana.