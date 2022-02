Manila Nazzaro e Soleil fanno pace: “Mi sei mancata”

Dopo un mese di liti, scontri e frecciatine, Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno chiarito e fatto pace. Il tutto è avvenuto ieri sera quando l’ex Miss Italia ha raggiunto l’influencer in veranda e l’ha abbracciata.

“Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza” – le parole di Manila.

L’ex Miss Italia ha proseguito dicendo:

“Nel momento in cui alziamo i muri non c’è più possibilità di comprensione. Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. Non è una giustificazione però ti spiego. I muri tra me e te sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate e poi un mese fa abbiamo rotto tutto. Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, però non potevo fare tutto da sola Soleil. Poi non ci sentivamo comprese l’una dall’altra e ci siamo stancate e poi allontanate”.

Fonte: web

Dopo un lungo abbraccio e le lacrime di Manila, è arrivata la risposta di Soleil.

“Noi non siamo arrabbiate, ma deluse entrambe, che forse è anche peggio. Io ammetto di aver messo delle barriere anche quando potevamo riavvicinarci. Tutto è nato perché quando è entrata Delia io sono crollata e tu invece di stare con me, la tua amica, sei corsa in suo aiuto facendole da mentore”.

“Mi ha ucciso tutto questo periodo dove è successo di tutto. Tu non c’eri per me e poi hai visto quello che ho passato. Nelle ultime due settimane mi stavo riprendendo e adesso arriva lui e sto così, basta sono davvero stufa. Tu dal mio cuore non sei mai uscita, però a me faceva male guardarti, perché tu nemmeno mi vedevi. Quando fai la cattiva sei un vero pezzo di ghiaccio”.

E pensare che solo poche ore prima Manila aveva attaccato Soleil dicendogli di tutto.