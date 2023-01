GF Vip, Biagio D’Anelli confessa: “Oriana Marzoli ha 76 denunce”

Oriana Marzoli è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore la modella e influencer venezuelana è tornata a far parlare di sé a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dall’esperto di gossip Biagio D’Anelli. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ex gieffino.

Nel corso di una diretta Instagram Biagio D’Anelli si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su Oriana Marzoli che non sono passate inosservate agli amanti del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, l’esperto di gossip ha rivelato che la gieffina avrebbe a carico 76 denunce in Cile.

A riguardo, queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

In Cile lei si è comportata in una maniera vergognosa, schifosa. Tant’è vero che ad una ragazza di colore, brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata “Scimmia, babbuina” e sono arrivate alle mani. Praticamente ha avuto delle denunce. Ci sono dei blog dove dichiarano che lei ha avuto 78/79 denunce.

E, continuando le sue rivelazione su Oriana Marzoli, Biagio D’Anelli ha aggiunto:

No, ho indagato, ne sono 76. Tant’è vero la Nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione dal Cile. Infatti lei di corsa è scappata da quella Nazione là.

Nonostante le presunte denunce a suo carico, c’è da dire che la diretta interessata ha vinto uno dei reality cileni a cui ha partecipato qualche anno fa insieme al suo ex fidanzato. Dunque, nonostante i suoi presunti comportamenti, il pubblico cileno ha comunque deciso di consacrarla come vincitrice.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini informerà la diretta interessata sul gossip che sta circolando su di lei in questi ultimi giorni. Come prenderà Oriana le voci in circolazione? Non ci resta che scoprirlo.