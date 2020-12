Due concorrenti Grande Fratello Vip 5 sono in realtà parenti? Lo scoop di Biagio d’Anelli

Un colpo di scena da Beautiful dei tempi migliori. Secondo quanto raccontato da un opinionista del GF Vip 5, due inquilini presenti al momento nella Casa sarebbero in realtà parenti.

Grande Fratello Vip 5: nobili origini

Il retroscena choc lo ha dato Biagio d’Anelli a Mattino 5. Chi riguarda? Filippo Nardi e Samantha De Grenet. L’opinionista di Federica Panicucci ha rivelato che le new entry del reality sarebbero cugini alla lontana. Ambedue vantano infatti origini nobili.

Si torna agli anni Trenta

Come riportato dal portale Dagospia, solo recentemente Samantha ha ammesso di avere sangue blu. Per quanto attiene invece alla figura di Filippo Nardi, sebbene abbia effettivamente alle spalle una famiglia nobile da parte di mamma, non può vantare nessun titolo. Tolte eccezioni rarissime, i titoli non li ereditano i figli adottivi né gli affiliati.

Stando alla versione di Biagio d’Anelli, i bisnonni della De Grenet e quelli di Filippo Nardi ebbero dei fidanzamenti. L’ex concorrente del programma indica come data il 1934. In studio la notizia è stata accolta con enorme sorpresa. In realtà Dagospia aveva già sganciato la “bomba” alcuni giorni fa.

Quale legame sussiste

Il sito diretto da Roberto d’Agostino aveva spiegato come starebbero le cose. La stirpe dei marchesi Rosselli Del Turco, avi della nonna di Filippo, e quella dei principi Gaetani dell’Aquila d’Aragona, a cui la nonna di Samantha appartiene, sono imparentate tra loro. Da ciò il legame tra la presentatrice televisiva e il disc jockey.

Grande Fratello Vip: la smentita di Arianna David

Nel corso della discussione a Mattino 5 è intervenuta Arianna David. L’ex Miss Italia ha ribattuto a Biagio d’Anelli, asserendo di conoscere dal 1994 Samantha De Grenet, un’amica nel vero senso della parola per l’ex Miss Italia. Con lei ha parlato del fatto, ma l’attuale partecipante del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini avrebbe sostanzialmente smentito ogni pettegolezzo.