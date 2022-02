Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto con grande bravura da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha fatto assistere alla nascita di grandi amori. In questa edizione ci sono state delle relazioni degne di nota.

Fonte Studio GF Vip

Ricordiamo quelle nate tra Alex Belli e Soleil, poi miseramente naufragata, la tormentata storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Un altro amore seppur più breve temporalmente è tanto piaciuto al pubblico. Stiamo parlando del sentimento nato tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. L’ormai ex gieffino, pur essendo rimasto solamente 30 giorni circa, si è innamorato fortemente della soubrette.

La produzione ha dato modo all’uomo di poter rientrare nella casa per un tempo determinato. Biagio infatti è stato in quarantena per ben sette giorni pur di poter riabbracciare la sua amata. E qui Alfonso Signorini ci ha messo lo zampino.

Miriana una volta saputo della possibilità di poter rincontrare Biagio è stata ben contenta ma si aspettava di poterlo incontrare solo da dietro uno schermo di plastica. Alfonso Signorini si è guardato bene dal dire alla donna di tutta la trafila fatta dal talent scout per incontrarla.

Arrivati al momento fatidico Miriana aspettava Biagio davanti al plexiglass mentre lui è arrivato dietro di lei e l’ha abbracciata. I due si sono abbracciati e baciati passionalmente. L’uomo poi ha dato una rosa alla soubrette e gli ha fatto una confessione.

Biagio le ha detto che era entrato nella casa facendo avendo delle idee non benevole su di lei. Poi ha proseguito dicendo di come Cupido però abbia scoccato la sua freccia e di come lui sia rimasto “fregato”. Infine ha dichiarato il suo amore dicendo che lui non è per l’amore libero e che essendo tradizionalista vuole solo lei.

Dopo questa dichiarazione Alfonso ha dato un bell’annuncio alla coppia. La produzione ha infatti deciso che Biagio D’Anelli sarebbe potuto restare per la notte in modo da far essere un po’ più fruttuosa la quarantena affrontata dall’uomo. Appena saputa questa cosa Miriana è impazzita di gioia.