Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa assistere a litigi e polemiche dovuti alla convivenza forzata. In questa edizione ci sono stati molti dissapori riguardo questo motivo. L’ultimo in ordine di tempo vede protagonisti Biagio D’Anelli e Lulù Selassié.

Fonte Studio GF Vip

La nobile da un po’ di giorni appare molto distratta e sulle nuvole. Probabilmente questo suo stato d’animo è dovuto alla confessione che Manuel Bortuzzo gli avrebbe fatto. Come ben sappiamo la ragazza aveva molto sofferto il rapporto con il ragazzo, fatto di diversi mesi di tira e molla. Il giovane gieffino però a poche ore dalla sua uscita dal programma ha finalmente ammesso di amarla.

Lulù probabilmente a causa di questo ha cominciato ad essere a dir poco irregolare nei pasti. La principessa infatti ha perso appetito e alcune volte cena in orari molto diversi dagli altri inquilini del GF Vip. La nobile infatti dopo aver assistito ad un siparietto particolare di Alex Belli, si è recata in cucina a prepararsi la cena. Sotto lo sguardo di Biagio D’Anelli la giovane ha sbagliato la quantità e ha buttato nella spazzatura molto cibo.

Il talent scout molto contrariato ha subito ripreso Lulù in maniera a dir poco veemente. L’uomo ha detto di odiare lo spreco di cibo e ha detto di fare più attenzione. La principessa vedendolo notevolmente arrabbiato subito si è scusata e ha promesso di fare più attenzione agli sprechi e a tutti gli aspetti della convivenza con gli altri.

La vicenda si è comunque conclusa con un abbraccio tra i due amici. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se Lulù Selassié sarà effettivamente più attenta oppure se avrà fatto la famosa promessa da marinaio.