Maria Monsè non sta molto simpatica a diversi inquilini nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare Sophie Codegoni e Lulu Selassiè hanno avuto nelle scorse ore un battibecco con lei. Con la principessa lo scontro è stato abbastanza violento.

Tutto è partito dalle parole che Maria ha pronunciato in confessionale contro Lulu. La giovane che era in attesa di entrare in confessionale, ha origliato da fuori la porta rossa ascoltando le critiche che la Monsè gli ha rifilato, in particolare allo sfogo dell’ultima puntata.

Lulu a questo punto è andata in camera e si è sfogata con la sorella Jessica e poi con Miriana, Biagio, Giacomo e Sophie.

“Quella è un’idiota, sono libera di dire quello che penso. Mi sono già rotta il c*zzo di lei. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla e lei ha detto ‘queste persone non sanno cos’è la fatica nella vita‘, ma tu cosa ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF? Poi ha detto ‘mi sono sentita insultata perché hanno insultato noi persone grandi, io mi sono sentita attempata’. Ha usato parole che dal vivo non mi ha mai detto, forse perché non ha il coraggio, mentre là dentro si è sfogata” – ha detto Lulu.

La Monsè ha sentito cosa stavano dicendo contro di lei ed ha affrontato la giovane principessa: “Cosa significa idiota? Spiegamelo! Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico? Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa esprimere un parere nel confessionale. Non le piace se parlano di lei, non le piace se viene nominata…”.

Fonte: web

Maria Monsè inoltre, ha tirato in basso il percorso psicologico di Lulù ricordandole come, durante lo scontro con Manuel, abbia dichiarato di non esserci mai andata. Lulù, però, l’ha corretta: “Ho detto che per anni non ci sono mai voluta andare e che ho iniziato il percorso un mese prima di entrare qui”.