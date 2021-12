GF Vip: Biagio D’Anelli rompe con la Trevisan. L’opinionista è interessato ad un’altra concorrente

Il GF Vip continua, anche durante i periodi natalizi, ad intrattenere il pubblico con le sue dinamiche. Ormai nella casa sono rimasti soltanto quei concorrenti disposti a giocare fino all’ultimo. Ad incuriosire particolarmente il pubblico del reality, attualmente, sono le vicende venutesi a creare tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli.

Fonte studio GF Vip

Negli ultimi giorni la soubrette aveva ricevuto un messaggio aereo che non era affatto piaciuto a Biagio. L’uomo, dopo vari confronti e diverse litigate, aveva deciso di allontanarsi dalla showgirl. La Trevisan, delusa e amareggiata per questa decisione, chiede delle spiegazioni: “Perché sei arrabbiato con me? Io non c’entro niente”.

L’opinionista invece sembra molto fermo nelle sue convinzioni e risponde: “Mi sono rotto i coni Mirià, tu c’entri perché al secondo aereo mi girano i coni”. Dopodiché Biagio chiede a Miriana quanto il messaggio le abbia dato modo di riflettere. La showgirl risponde senza pensarci due volte: “Tanto… ma mi ha fatto riflettere di più la tua reazione che prendi e te ne vai. Non vedo l’ora di capire tutto, qui gatta ci cova”.

Dopo questo intenso confronto, Biagio sembra finalmente intenzionato a chiudere una volta per tutte quella che era stata la sua conoscenza con Miriana. Per rendere il tutto ufficiale davanti alle telecamere e ai coinquilini, D’Anelli decide di spargere la voce con gli altri gieffini. In effetti, pare che Biagio abbia intenzione di iniziare ad approfondire la conoscenza con un’altra Gieffina: Nathaly Caldonazzo. I due, nel corso dei festeggiamenti di Natale, sembrano essersi avvicinati parecchio, proprio poco dopo la rottura dell’opinionista con la Trevisan.

I due si sarebbero addirittura sfiorati più di una volta. Giucas Casella ed Eva Grimaldi, prontamente, hanno pensato di mettere la showgirl sull’attenti, ma Biagio sembra assolutamente tranquillo. “Da questo momento mi ritengo libero” dice confidandosi con i suoi coinquilini: “Faccio quello che mi va”. Stando alle sue dichiarazioni, sarebbe stata la Trevisan ad allontanarlo, ma in molti pensano che il motivo sia diverso… Non ci resta che attendere nuovi risvolti per saperne si più.