Nottata movimentata nella casa del GF Vip. Ad un certo punto le ragazze della casa hanno notato un misterioso biglietto. Nella confusione del momento il foglietto incriminato è finito nella pochette di una delle sorelle Selassiè, e successivamente una di loro è stata chiamata d’urgenza in confessionale, con l’invito di portare proprio il borsellino contenente il biglietto.

Protagoniste sono state le sorelle Selassiè. Sono loro che hanno trovato questo misterioso e piccolo biglietto. In un video pubblicato su Twitter si vedono Lulù e Jessica leggere il contenuto e una delle due scoppiare immediatamente a piangere.

Fonte: web

Subito dopo il bigliettino è finito in una delle pochette delle ragazze e Jessica ha chiamato urgentemente Clarissa per mostrarle il messaggio ben nascosto nel borsellino. Nonostante l’audio fosse molto basso, forse abbassato proprio dalla regia per non far percepire il contenuto, si riesce a capire Jessica che piuttosto commossa ha esclamato: “pensa quanto ci vuole bene“.

Sui social in molti hanno ipotizzato che il mittente di tale biglietto sia la mamma delle principesse. “Finora è arrivata solo una lettera, se fosse stata la mamma a mandare il messaggio lo capirei anche” – ha scritto una fan del programma. Poco dopo mentre tutti erano a letto la regia ha chiamato Lucrezia in confessionale invitandola a portare con sé anche la pochette in cui era custodito ancora il bigliettino. Ora non è chiaro come ci sia finito nella casa tale comunicazione né chi sia il mittente. Il regolamento vieta qualsiasi comunicazione con l’esterno e se non sono stati gli autori a metterlo lì, potrebbero esserci problemi.

Intanto Lulù mostra di tenere ancora tanto a Manuel non riuscendo a staccarsi da lui al GF Vip. E così il giovane si è visto costretto a chiarire ancora una volta come stanno le cose. “Non vorrei che tu fraintendessi alcuni comportamenti, che io faccio solo per il bene nostro. Qui dentro non voglio darti attenzioni, perché ho chiaro quello che voglio io. Per rispetto di quello che vuoi tu, anche un abbraccio penso che possa essere frainteso per qualcosa di più”– gli ha detto.