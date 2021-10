Tutti gli anni il GF Vip, il popolare e amatissimo reality show condotto con grande abilità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci regala dei fuori programma molto particolari. Ovviamente anche questa stagione non è affatto da meno. Durante l’ultima puntata è arrivata una chiamata telefonica del tutto inattesa per tutti, a partire dal conduttore.

Fonte Studio GF Vip

L’autore di questa sorpresa è nientemeno che il simpaticissimo Paolo Bonolis. Il grande artista oltre ad essere un’autorità assoluta nel panorama televisivo nazionale, è anche il marito di Sonia Bruganelli opinionista di questa edizione del GF Vip insieme ad Adriana Volpe. Il presentatore subito dopo aver salutato il pubblico e il collega Alfonso ha subito esordito: “Ancora con questa cosa?”.

E poi ha continuato: “La storia tra me e Sonia Bruganelli è finita in gloria. Ci siamo sposati!”. Queste frasi sono riferite alla dichiarazione fatta dalla consorte alcune puntate fa. La moglie infatti ha confessato che appena conosciuti il suo Paolo gli aveva parlato di ville, case e di grandi ricchezze. Poi gli aveva promesso una vacanza insieme in barca a Formentera, che hanno comunque fatto, omettendo però di dire che la barca non era di sua proprietà.

Qualche giorno fa intervistato da Bianca Berlinguer, Bonolis ha detto: ““Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Se ha abboccato evidentemente ha funzionato”. L’altra opinionista Adriana Volpe non ha perso occasione per una frecciatina alla collega affermando che Bonolis gli aveva dato del “pesciolino”.

Prontamente la Bruganelli ha risposto di essere stata un pesce molto difficile da pescare. Poi Bonolis ha raccontato di essere andato a prendere Sonia con una barca per fare insieme la traversata da Ibiza a Formentera appena dopo averla conosciuta. Non ci resta che attendere ulteriori sorprese che in questa edizione non mancano di certo.