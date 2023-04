GF Vip, botta e risposta social tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: cosa è successo

Ormai è passata qualche settimana dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip e gli ex Vipponi stanno facendo ancora parlare di sé. Nel corso delle ultime ore i nomi di Oriana Marzoli e Nikita Pelizon sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Non è passata inosservata la frecciatina social che Oriana Marzoli ha lanciato alla vincitrice di questa edizione del reality.

Nonostante la settima edizione del Grande Fratello Vip sia giunta al termine, non sono ancora migliorati i rapporti tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Ospite di Casa Chi, la vincitrice della settima edizione del reality ha espresso il suo pensiero riguardo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Oriana e Daniele personalmente penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi. Per quanto mi riguarda credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente (quindi non parlo di adesso) per un discorso proprio di fattore di conquista […]