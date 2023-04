Sono passate due settimane da quando Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip. Una vittoria annunciata da tempo visto che era la favorita da diversi mesi. Man mano la modella sta tornando alla vita di tutti i giorni. Un percorso graduale visto che è rimasta chiusa in casa per circa 6 mesi. Per ringraziare i fan dell’affetto ha anche organizzato un incontro con alcuni di loro per salutarli.

Fonte: web

Il trionfo al GF Vip gli sta dando ulteriore notorietà e Nikita sta pubblicizzando una serie di iniziative per i suoi fan. Ha prima messo in vendita alcuni quadri fatti da lei a prezzi davvero esorbitanti che hanno fatto storcere il naso a diversi ammiratori.

Ora ha annunciato di aver creato anche una linea di giacche che entrano a far parte della sua collezione Hunika. Si tratta di capi artigianali, personalizzabili in fase di checkout, e che la stessa modella sta indossando sui social per sponsorizzarli. Anche in questo caso il costo elevato sta scatenando non poche polemiche. Al momento i prodotti disponibili per l’acquisto sono soltanto due. La scelta è tra la giacca Focus, il cui prezzo è di €225,00, e la giacca Surfa, che costa €185,00.

C’è chi ritiene eccessivo il costo ma anche chi difende l’unicità dei capi, decorati a mano proprio dall’artista. Pezzi unici che valgono sicuramente il pezzo speso.

In questi giorni nel frattempo, come abbiamo visto, Nikita si sta scontrando a distanza anche con alcuni degli ex Vipponi, tra cui gli Spartani, con i quali all’interno della casa non ha mai avuto un buon rapporto. Anche Pamela Prati ha lanciato una piccola frecciatina sulla sua vittoria: “Sì sono contenta, anche perché se il pubblico è contento… sai il pubblico è sovrano. Se l’hanno votata allora hanno ritenuto giusto che vincesse lei” – le sue parole.