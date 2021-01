GF Vip: bufera di polemiche. Il fuori-onda è stato censurato

Anche questa edizione del GF Vip si avvicina alla sua fine. Molti iniziano a fare pronostici e scommesse su chi si aggiudicherà il titolo di vincitore, e i coinquilini non sono da meno. Le loro parole, però, hanno sollevato un vespaio sul televoto e gli esiti delle nomination, che per molti sono truccati. Nella discussione incriminata, Stefania Orlando e Dayane Mello cercavano di immaginare chi riuscirà ad arrivare in finale. L’edizione di quest’anno è stata particolare e carica di novità, in primis l’inedita lunghezza.

Alcuni dei gieffini, infatti, si trovano all’interno della casa più spiata dagli italiani da quasi 4 mesi ormai! Tra questi, ci sono indubbiamente Dayane e Stefania, che sono anche molto quotate come possibili vincitrici. Proprio a partire da questa consapevolezza, la Orlando ha detto: “Io non mando in nomination chi merita di andare avanti, nel bene e nel male, e non si tratta solo di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che io amo”. Queste due persone, secondo Stefania, non possono essere assolutamente eliminate, soprattutto per il fatto che gran parte del successo di questa edizione è da attribuirsi proprio a loro.

“Come fai a nominarli?” Spiega Stefania “Sono intoccabili ed è anche vero ormai che, dopo Natale e Capodanno, chiunque va a casa ha fatto tanto”. Anche la Mello concorda con il ragionamento di Maria Teresa. Questa discussione censurata, però, ha avuto delle conseguenze inattese. Infatti, l’effetto di questa chiacchierata è stata quello di alimentare le discussioni e i sospetti del pubblico sulla finale del GF Vip, e Signorini rischia di vedere mandati all’aria mesi di lavoro incessante. I telespettatori, infatti, guardano sempre con più sospetto tutte le vicende legate al televoto. Ne è un chiaro esempio il fatto che, su Twitter, si sono nuovamente moltiplicati i tweet con l’hashtag #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP, che è tornato tra i primi in tendenza.

Il dubbio è sempre lo stesso: i voti provenienti dall’estero, che sono sempre più sospetti. In più, alcuni siti brasiliani sembrano pubblicizzare Dayane Mello, invitando gli utenti a votare in suo favore. Questo sembra un eco di quanto successo tempo fa con Adua Del Vesco, con i voti provenienti dalla Spagna.

Questi sospetti vengono alimentati anche dalle richieste di supporto a Dayane Mello arrivate da un account brasiliano molto seguito, che conta circa 17 milioni di followers. Una quantità di voti che potrebbe di certo alterare le dinamiche del gioco. La questione si fa sempre più seria, tanto che è arrivato anche l’intervento dell’AGCOM per monitorare la situazione