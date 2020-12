GF Vip: Dayane Mello squalificata? La frase intercettata

Dayane Mello, in questa edizione del GF Vip, è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi. Spesso, i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti vengono aspramente criticati e, a volte, rischia anche la squalifica. Anche negli ultimi giorni, Dayane non si è risparmiata, ed ha pronunciato delle frasi che, appunto, rischiano di farla finire fuori dalla porta rossa.

Come sappiamo, la Mello è una modella e, complice anche la sua professione, è decisamente molto attenta alla forma fisica, che è fondamentale nel suo lavoro. La sua attenzione però, in certi casi, sfocia nella fissazione, portandola a dire frasi decisamente poco eleganti. Sono state varie le occasioni in cui Dayane ha criticato i suoi coinquilini per le loro abitudini alimentari.

La prima è stata Adua Del Vesco, ormai ex amica della Mello. L’attrice era stata pizzicata a mangiare uova strapazzate e pancetta nel cuore della notte. La mancanza di tatto è stata totale, considerato che la Del Vesco aveva già parlato, a fatica, dei suoi problemi di bulimia.

GF Vip: Dayane nel centro delle polemiche

Ora, la modella è finita al centro di un ciclone mediatico per via di una frase detta in riferimento a Mario Ermito. L’attore ha fatto il suo ingresso nella casa da poco, e Dayane non ha perso tempo per fargli notare che la sua forma fisica non è perfetta.

Con il tatto di uno scaricatore di porto, la Mello si rivolge a Mario Ermito in questi termini: “Mario te l’ho detto che se metti su altri 5 chili diventi obeso? Guarda i fianchi e guarda la pancia, ti manca poco per diventare ciccione”. Chissà, forse la ragazza voleva dargli un consiglio amichevole, ma sicuramente poteva usare molti altri modi decisamente meno offensivi. Mentre Mario sembra non essersi risentito particolarmente, a prendere questa frase molto sul personale sono stati i telespettatori, che hanno preso questo episodio come un perfetto caso di body shaming.

Questo fenomeno è molto diffuso in questi periodi, e la lotta per contrastarlo è stata portata avanti da molti personaggi dello spettacolo. Si tratta della pratica di denigrare costantemente e metodicamente delle persone per via della loro forma fisica, sottolineando difetti e imperfezioni. Queste, quindi, sono accuse decisamente pesanti nei confronti della modella, e molti telespettatori chiedono che venga squalificata per queste parole.