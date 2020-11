Colpo di testa per Tommaso Zorzi. Un cambio look dettato dalla frustrazione

Colpo di testa per Tommaso Zorzi. Un cambio look dettato dalla frustrazione. Nella casa del GF Vip si respira aria di tensione. È stato comunicato ai concorrenti che il reality verrà prolungato fino a febbraio. Ovviamente la notizia non è stata presa di buon grado dalla magior parte dei coinquilini.

Elisabetta Gregoraci ha dischiarato di voler abbandonare il gioco. Ma non è la sola. Tommaso Zorzi si confronta con il suo caro amico Francesco Oppini sull’argomento e l’eventualità di abbandonare la casa. Francesco spiega: “Ho delle attività non posso restare così tanto penso di abbandonare. Mi sono fatto i piani fino a dicembre adesso sapere che si arriva a febbraio. Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito su due piedi che me ne vado”.

Tommaso interviene e per convincere l’amico parte con le minacce: “Se te ne vai non dormo più con te” e aggiunge: “Ho la sindrome dell’abbandono, stanotte dormirò con Elisabetta perché Francesco ha detto che vuole andare via e abbandonare il gioco. Ci sono rimasto male. Inizio anche io a guardarmi attorno. Posso esserci rimasto male? Ne ho tutti i diritti”. Tommaso cerca la complicità nello sguardo di Oppini e lui risponde: “Me ne vado”.

Zorzi così aggiunge: “Io l’ho guardato per cercare confronto e lui mi risponde ‘Vado via’. Ho necessità di vederlo da un altro punto di vista. Adua e Dayane si spalleggiano. Francesco appena vede che sono zoppo mi tira un calcio all’altra gamba”. Saranno stati i colpi di scena o il confronto con Francesco, ma l’influencer l’indomani si sveglia e fa un colpo di testa.

Zorzi, aiutato da Andrea Zelletta, si fa rasare i capelli: “Io ricomincio, oggi sono un nuovo concorrente del GF Vip” si mostra così ai suoi compagni. Pioggia di commenti arrivano dai social per il cambio look del gieffino. La frustrazione gioca brutti scherzi a Tommaso.